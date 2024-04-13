Общество

Автоволонтеров для перевозки раненного аиста ищут в Псковской области

Автоволонтеров для перевозки раненного аиста ищут в Псковской области. Об этом рассказали в сообществе «Дом белого аиста» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Дом белого аиста»

«Друзья! Нужна помощь автоволонтёров. Нужно довезти раненого аиста в аистиный центр. У птицы сломано крыло. Ищем помощников», – обратились в сообществе.

Забрать коробку с аистом необходимо в деревне Гультяи Пустошкинского района Псковской области. Довезти его нужно до Пскова или в деревню Низовицы Гдовского района.

Телефон для связи: 8-921-500-11-92, Марина Васильевна (руководитель центра помощи аистам).