Псковские психологи назвали отсутствие творчества и гиперконтроль главными признаками выгорания педагогов

Отсутствие творческого подхода, гиперконтроль и равнодушие к успехам детей - главные признаки эмоционального выгорания педагогов. При этом наиболее уязвимой категорией являются специалисты со стажем от 10 до 20 лет. Об этом рассказали в эфире радио ПЛН FM (102.6) психолог Островской коррекционной школы Юлия Вихман и кандидат психологических наук Валентина Иванова.

Специалисты выделили четкие маркеры психологического нездоровья. Психолог Юлия Вихман обратила внимание на поведенческие изменения: «Первое, на что обращаешь внимание: человек перестаёт улыбаться и перестаёт творить. В разговорах это всегда сводится к работе. Кроме этого, стоит отметить проявление гиперконтроля, то есть он не может отпустить ситуацию, и человек работает на износ».

Валентина Иванова добавила, что выгорание напрямую сигнализирует о психологическом нездоровье, когда педагог воспринимает успехи коллег и детей равнодушно. Эксперты указали на основные факторы, подтачивающие ресурс учителя: чрезмерная нагрузка, субъективное ощущение несправедливой оценки деятельности со стороны руководства, постоянная необходимость проявлять эмпатию и держать себя в тонусе весь рабочий день. Особую группу риска составляют работники школ-интернатов, которые работают сутками, имеют ночные смены и недостаточное количество выходных дней для полноценного восстановления.

Кандидат психологических наук Валентина Иванова уточнила, что делала выводы о стаже на основе проведенного ею анкетирования педагогов, которое включало вопросы о возрасте и количестве лет работы. Она пояснила, что наиболее уязвимая категория — это педагоги со стажем от 10 до 15–20 лет, так как они уже набрали определенный опыт и на этом фоне могут остановиться в профессиональном развитии. Валентина Иванова также отметила, что молодые специалисты подвержены выгоранию, так как приходят из институтов с одними ожиданиями, а сталкиваются с иной реальностью.

Психолог Юлия Вихман уточнила, что в коррекционных школах эту ситуацию дополнительно усугубляют сложные дети и родители.