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«Беседка»: Психологическое здоровье и комфорт педагога в школе

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

И сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных проекту «Горящие сердца», который реализует на территории Псковской области команда регионального отделения Российского Детского фонда и профессиональных психологов. Главная цель проекта – создать комплексную систему поддержки работников детских интернатных учреждений Псковской области, чтобы помочь им справиться с профессиональным и эмоциональным выгоранием и создать благоприятную атмосферу в коллективах, чтобы и работа с детьми, в свою очередь, шла более продуктивно.

Какие факторы в школьной среде сильнее всего «подтачивают» ресурс педагога? Как педагог может сам себе помочь восстановить психологическое равновесие? Как в школьной учительской сформировать «культуру взаимопомощи» без формализма и без давления? В каких форматах команда проекта «Горящие сердца» будет помогать педагогам и воспитателям справляться с профессиональным и эмоциональным выгоранием? На эти и многие другие вопросы ответят гости студии: интегративный психолог, супервизор, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, кандидат психологических наук Валентина Иванова и психолог Островской коррекционной школы (филиал Центра специального образования №2) Юлия Вихман.

Ведущий – Дмитрий Иванов.

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