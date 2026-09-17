Пропажа 100 тысяч подгузников для взрослых стала причиной иска к «Почте России» в Пскове

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» к АО «Почта России» о взыскании более 1,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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Между АО «Почта России» и АО «Московское ПРОП» заключен договор об оказании услуг почтовой связи, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по доставке инвалидам или их представителям подгузников для взрослых.

Протезное предприятие передало исполнителю товар в количестве 352 110 штук на общую сумму более 9,8 млн рублей. В ходе исполнения обязательств по договору «Почта России» доставила товар в количестве 231 210 штук.

Оставшуюся часть подгузников нужно было вернуть, однако возврат осуществили лишь частично. Стоимость невозвращенного товара составила более 808 тысяч рублей, что послужило основанием для обращения в суд. Предварительное и судебное заседания назначили на 30 сентября.