 
Общество

Пропажа 100 тысяч подгузников для взрослых стала причиной иска к «Почте России» в Пскове

0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» к АО «Почта России» о взыскании более 1,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Изображение создано нейросетью / Арбитражный суд Псковской области

Между АО «Почта России» и АО «Московское ПРОП» заключен договор об оказании услуг почтовой связи, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по доставке инвалидам или их представителям подгузников для взрослых.

Протезное предприятие передало исполнителю товар в количестве 352 110 штук на общую сумму более 9,8 млн рублей. В ходе исполнения обязательств по договору «Почта России» доставила товар в количестве 231 210 штук.

Оставшуюся часть подгузников нужно было вернуть, однако возврат осуществили лишь частично. Стоимость невозвращенного товара составила более 808 тысяч рублей, что послужило основанием для обращения в суд. Предварительное и судебное заседания назначили на 30 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026