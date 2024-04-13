Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Псковскому областному Собранию 30 лет: в чем важность представительного органа в регионе?
- День Великой Победы в регионе будет без массовых мероприятий и парада – безопасность важнее зрелищ;
- Новый псковский иноагент – Минюст включил в реестр представителя «Яблока» Николая Кузьмина*;
- Надо ли отключать отопление уже сейчас – всю минувшую неделю на эту тему шли жаркие споры.
- Подробно о политике ведущие поговорят с руководителем холдинга «Гражданская пресса» Максимом Костиковым.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента