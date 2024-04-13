Общество

Фотофакт: Дом на улице Труда в Пскове окружили строительными лесами

Напомним, здание находится в аварийном состоянии, пережило в том числе пожар.

Дом на улице Труда, 4 в Пскове окружили строительными лесами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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