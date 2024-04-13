Общество

Эндокринолог объяснила, как избежать гиповитаминоза

Рацион человека должен быть максимально разнообразным, чтобы избежать гиповитаминоза и получать все нужные витамины, макро- и микроэлементы - для этого будет полезно включить в питание молочные, зерновые продукты, крупы, мясо, рыбу, а также овощи и фрукты, рассказала эндокринолог Амина Кущетерова.

«Необходимо расширять рацион, в котором должны быть следующие группы продуктов: молочные продукты, крупы и зерновые, мясо, рыба, овощи и фрукты. Чтобы получить максимальное количество витаминов, макро- и микроэлементов из пищи, необходимо придерживаться разнообразного и рационального питания», - сказала врач "Клиники Фомина".

По ее словам, сегодня авитаминозы - состояние при отсутствии поступления витаминов - практически не встречаются, но гиповитаминозы - их недостаточное поступление - встречаются часто. Помимо витаминов организму необходимы структурные элементы - кальций, макроэлементы - фосфор, калий, натрий, магний, железо, цинк, микроэлементы - хром, селен, йод и другие, пишет РИА Новости.

«Кальций содержится в молочных продуктах и лучше всего усваивается из молока, сыра и йогурта. Другими источниками являются некоторые зеленые овощи (брокколи), орехи. Для того, чтобы проверить, достаточно ли вы употребляете кальция, возможно рассчитать его в специальном калькуляторе», - уточнила эксперт.

По данным Кущетеровой, среди пищевых источников макро- и микроэлементов выделяют фосфор, который содержится в молоке, мясе, домашней птице, рыбе и яйцах, в злаковых и бобовых, фруктах и фруктовых соках, магний - в продуктах растительного и животного происхождения. Наиболее богаты им орехи, семена, водоросли, бобовые. Железо в большом количестве содержится в печени, почках, сердце, говяжьем языке, гречке, чечевице, фасоли, горохе и других продуктах. Наибольшее количество йода содержится в рыбе и морепродуктах. Хорошим источником йода также является йодированная соль.