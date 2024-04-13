Общество

Крио-шоу, ростовые куклы и чай: экогонка «Зеленые старты» пройдет в Овсище

Экогонка «Зеленые старты» пройдет в микрорайоне Овсище в Пскове в субботу, 20 апреля. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В эту субботу у нас пройдет большое мероприятие "Зеленые старты" - это такой вид уборки. Организованное мероприятие, где участвует уже 18 команд. Оно всегда интересное: с музыкой, с ростовыми куклами, с булочками, чаем, выступлениями. В этот раз у нас будет крио-шоу, где будут рассказывать, что можно сделать с сухим льдом, с жидкими техническими газами», - поделился депутат.

Григорий Стороненков отметил, что это четвертое подобное мероприятие.