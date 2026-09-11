Свыше 70 тысяч псковских льготников могут пересмотреть свой соцпакет до 1 октября

У более чем 70 тысяч федеральных льготников в Псковской области осталось меньше месяца, чтобы определиться, как получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральном виде или заменить его денежной выплатой. Заявления об изменении способа получения НСУ на 2027 год принимаются до 1 октября. В прошлом году возможностью пересмотреть свой соцпакет воспользовались порядка 4,5 тысячи псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении СФР по Псковской области.

В набор социальных услуг входят бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецептам, специальное питание для детей с инвалидностью, путёвка в санаторий при наличии показаний врача, а также проезд на пригородных поездах и междугороднем транспорте до места лечения и обратно. Стоимость полного набора социальных услуг составляет 1 825,25 рубля в месяц.

«Изменить текущий способ получения льгот можно полностью или частично, например, оставить лекарственное обеспечение, но отказаться от санаторно-курортного лечения и проезда. Изменения, поданные до 1 октября, начнут действовать с 1 января следующего года. Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентских службах отделения или в МФЦ, — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Для тех, кто уже подавал заявление в предыдущие годы, повторное обращение не требуется. Набор социальных услуг будет предоставляться в форме, выбранной ранее, и останется неизменным до тех пор, пока гражданин не примет новое решение. Отделение Социального фонда России по Псковской области рекомендует льготникам заранее определиться с выбором и не откладывать подачу заявления на последние дни.

Вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1.