Общество

Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках

Субботник прошел в аллее памяти десантников 6-й роты 76-й дивизии в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Субботники стали доброй традицией для "Единой России". Мы с партийцами и единомышленниками несколько раз в год проводим мероприятия по уборке общественных территорий. В этом году особое внимание уделяем благоустройству памятных мест и воинских захоронений», - написал Александр Козловский.

В Великих Луках вместе с партийцами, общественниками и воспитанниками клуба «Маргелов» он принял участие в субботнике. Александр Козловский отметил, что аллея - знаковое место для Великих Лук. Здесь регулярно проходят патриотические акции и митинги.

«Сегодня на субботники выходят жителей всей страны – повсеместно проходит Всероссийский субботник по благоустройству воинских мемориалов, памятных знаков и захоронений участников Великой Отечественной войны. Три года назад старт такому мероприятию был дан на Псковщине, его запустили секретарь генсовета партии Андрей Турчак и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, - напомнил Александр Козловский. - Друзья, субботники в нашем регионе будут продолжены. Приглашаю вас присоединиться к ним в своих городах и районах и внести свой вклад в общее дело».