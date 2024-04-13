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Общество

Борис Елкин поздравил «Псковский цирк» с профессиональным праздником

20.04.2024 17:05|ПсковКомментариев: 0

Псковский цирк с Международным днем цирка поздравил глава города Пскова Борис Елкин. Градоначальник отметил, что народный коллектив «Псковский цирк» - единственная в области студия, которая работает в редком и сложном жанре циркового искусства уже 56 лет.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Полеты и трюки, жонглирование и акробатика, гимнастика и эквилибр — не одно поколение одаренных псковичей вышло из "Псковского цирка" и получило путевку на профессиональные арены страны», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

«Псковский цирк» дает 40 представлений в год. Мастерство артистов подтверждают дипломы всероссийских и международных конкурсов.

«Поздравляю артистов "Псковского цирка" с праздником! Желаю новых ярких номеров и полные залы восторженных зрителей!» - добавил Борис Елкин. 

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого искусства отмечают Международный день цирка. В 2024 году он приходится на 20 апреля.

Теги: #цирк
Источник: Псковская Лента Новостей
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