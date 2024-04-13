Общество

Врач рассказала, когда прекращается действие кофеина на организм

Кофеин откладывает усталость у человека, уже через 4 часа его действие прекращается, сообщила нутрициолог Елена Владимирова.

«На самом деле кофеин лишь откладывает усталость. В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости - аденозины - мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина», - рассказала специалист.

По ее словам, уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться, пишет РИА Новости.

«В среднем, через 4 часа действие кофеина прекращается, аденозиновые рецепторы освобождаются, и на них "наваливается" большое количество накопившегося аденозина. Тогда мы чувствуем резкий упадок сил», - пояснила нутрициолог.

Владимирова рассказала, что у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.