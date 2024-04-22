Общество

Порядок организации выборов на участках в воинских частях скорректировали в Псковской области

В ряд законодательных актов о выборах и референдумах в Псковской области внесли изменения. Большинство правок и дополнений продиктованы действующими федеральными нормами. Решение о внесении изменений депутаты Псковского областного Собрания приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В частности, уточняются сроки направления губернатором Псковской области в Центральную избирательную комиссию РФ предложений о проведении выборов депутатов областного Собрания, губернатора области, выборов в органы местного самоуправления, проводимых при введении военного положения на территории Псковской области.

Также добавляется норма, согласно которой на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, участковая комиссия формируется территориальной комиссией (по решению территориальной комиссии – командиром соответствующей воинской части) из числа военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.

Исключена норма, в соответствии с которой, если предложенная избирательной комиссией кандидатура на должность председателя комиссии будет отклонена, избирательная комиссия, по предложению которой он избирается, обязана предложить новую кандидатуру из числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Предусматривается возможность дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу в избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в размере и порядке, которые будут устанавливаться Избирательной комиссией Псковской области.

Определяется, что осуществление фото- и видеосъемки в помещениях для голосования, находящихся на образованных в воинских частях избирательных участках, допускается только аккредитованными представителями средств массовой информации и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

Уточняются порядок и сроки назначения дополнительных выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов и депутатов представительных органов муниципальных образований

Депутаты поддержали изменения большинством голосов.