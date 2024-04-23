Общество

Нарушения при ввозе семян из других регионов выявили в Псковской области

Девять нарушений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Псковской области из других регионов Российской Федерации выявили с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушения были выявлены с помощью ФГИС «Аргус-Фито» и коснулись ввоза семенного материала и древесной продукции.

В результате анализа данных, внесенных во ФГИС «Аргус-Фито», было установлено, что из Краснодарского и Ставропольских краев, Тамбовской, Воронежской, Нижегородской областей в адрес псковских предприятий поступило 67,6 тонны семян кукурузы, ячменя, многолетних трав и гороха. Также на территорию региона было ввезено 20 тонн семенного картофеля из Республики Карелия и 147 кубометров лесоматериалов хвойных пород из Красноярского края.

Получатели подкарантинной продукции не известили управление Россельхознадзора о получении продукции, выращенной в карантинных фитосанитарных зонах.

По фактам выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ управление Россельхознадзора выдало девять предостережений предприятиям.

Ведомство напоминает, что собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента ее получения.