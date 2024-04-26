Общество

Дмитрий Белюков: Шестой год подряд мы делаем общее дело по сохранению исторической памяти

«Диктант Победы» написали на площадке в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 26 апреля. Об этом сообщил профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Вместе уже шестой год подряд мы делаем общее и важное дело по сохранению исторической памяти», - отметил Дмитрий Белюков.

Как организатор площадки «Диктанта Победы» Дмитрий Белюков выразил благодарность всем, кто помогал в организации акции, кто пришёл на площадку проверить свои знания.

«Хочу также выразить благодарность почетным гостям, нашедшим нужные и важные слова для нашей молодёжи, ветеранам, специалистам сферы образования, волонтёрам, членам общественных организаций, коллегам из Почты России, СМИ», - заключил он.