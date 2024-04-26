Общество

Нового и. о. главврача представили коллективу Печорской районной больницы

Нового исполняющего обязанности главного врача Печорской районной больницы представила коллективу медучреждения начальник отдела государственной службы и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Елена Полякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Елена Полякова поблагодарила Марину Бедюх, которая занимала эту должность последние несколько лет, за хорошую работу и пожелала дальнейших профессиональных успехов.

С сегодняшнего дня обязанности и. о. главного врача исполняет Денис Станевич.

«Денис Владимирович работает в Печорской районной больнице недавно. Он хорошо зарекомендовал себя на прежнем месте работы и имеет необходимый опыт и знания», - отметили в комитете.

Денис Станевич закончил Тверской государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», ординатуру по специальности «Терапевт», имеет дополнительное образование по программе «Общественная организация здравоохранения и общественное здоровье».

Более 30 лет Денис Станевич отработал в Псковской городской поликлинике.

«Это, конечно, огромная ответственность и мы хотим пожелать вам успешной, плодотворной и слаженной командной работы», - отметила Елена Полякова.

«Благодарю комитет за оказанное доверие. Я уже познакомился со всем коллективом. Коллектив печорской больницы очень хороший, все специалисты знают свое дело. Приятно, что здесь практически нет "текучки". Это говорит о крепком, сплоченном коллективе. В самих Печорах мне тоже очень понравилось, очень хороший город, хорошие люди в нем живут», - поделился Денис Станевич.