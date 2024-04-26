Общество

Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут с 20 по 22 мая

Дни Псковской области пройдут в Совете Федерации с 20 по 22 мая. Делегацию возглавят губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

С участием представителей органов государственной власти Псковской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации. В течение трех дней планируется обсудить актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, развитие сферы культуры и образования, сельских территорий, реализацию социальной политики и другие вопросы.

В рамках заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта», на котором руководитель региона Михаил Ведерников представит ключевые направления социально-экономического развития Псковской области. Также на площадке верхней палаты парламента будет работать выставка, посвященная субъекту РФ.