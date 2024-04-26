Общество

Подписки на блогеров есть у каждого четвертого псковича — опрос

Среди площадок, где псковичи подписаны на блогеров, мужчины чаще всего называли YouTube, женщины — Telegram. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором участвовали представители экономически активного населения из города.

Каждый четвертый пскович утвердительно ответил на наш вопрос о том, есть ли у него подписки на блогеров (25%). В качестве места встречи с авторами любимых каналов чаще всего подписчики называли YouTube (57%), Telegram (53%), VK (34%). Топ-3 любимых тематик: новости (37%), путешествия (27%), рецепты, спорт и обучение (по 25%).

О том, что у них есть подписки на блоги, рассказали 28% женщин и 22% мужчин. Из блогерских площадок женщины чаще всего называли Telegram, мужчины — YouTube. В топ-3 любимых тем блогов у женщин — рецепты, путешествия и красота. У мужчин — новости, история и наука. Женщины реже интересуются техноблогами, а также блогами на темы авто, науки, компьютерных игр, IT, охоты и рыбалки. В свою очередь, мужчины мало интересуются темами красоты, моды, здоровья и психологии, искусством, литературой, животными и благотворительностью.

Среди горожан до 34 лет о наличии подписок на блогеров рассказал каждый второй, среди тех, кому от 45 лет, — каждый пятый (22%). В ответах опрошенных до 34 лет лидирует YouTube, у респондентов старше 45 — Telegram. Самая популярная тема блогов у тех, кто моложе, — юмор, у тех, кто старше, — новости. Молодежь не интересует садоводство, старшее поколение — компьютерные игры и мода.