Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Метражи» Кадастровые работы
тендер от ПЭМЗ
Проезд дешевле
места для выпускного
ENERGY кешбэк-игра
взгляд в будущее ИТ в образовании
топ заведений для выпускников
топ-5 рецептов пасхи
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
ФКГС поселок Панино
Изысканный чай в «Лавке купца»
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
Матросовы не узнанные нами...
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 26.04.2024 17:040 Синоптики обещают псковичам «радостную» погоду на выходных 29.04.2024 17:550 Названа максимальная и минимальная стоимость пасхального стола 29.04.2024 17:050 Правительство увеличит утильсбор на ряд спецтехники с 1 июля 29.04.2024 16:420 Фотофакт: Прокатчики лошадей обосновались в псковском Сквере искусств 29.04.2024 15:420 Профильные специалисты высоко оценили состояние мемориальных парков в «Михайловском» 29.04.2024 15:190 Как защитить свои данные от мошенников в соцсетях и мессенджерах, рассказали псковичам
 
 
 
Самое популярное 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 22.04.2024 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 27.04.2024 10:003 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 22.04.2024 19:290 Когда тепло вернется в Псковскую область, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Профильные специалисты высоко оценили состояние мемориальных парков в «Михайловском»

29.04.2024 15:42|ПсковКомментариев: 0

Двумя выездными заседаниями — в мемориальные усадьбы «Тригорское» и «Михайловское» — завершили работу научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Участники научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» около «Солнечных часов» в Тригорском. Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участники чтений — сотрудники музеев, работающие с историческими садами и парками, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, паркоустроители и другие профильные специалисты из обеих столиц, а также из Московской, Ленинградской, Псковской, Рязанской областей, всего порядка сорока человек — высоко оценили состояние «зелёных» пространств в составе Пушкинского Заповедника. В Тригорском, в частности, гости осмотрели площадки, где осенью прошлого года были осуществлены основные ремонтно-реконструкционные работы в рамках программы подготовки к празднованию 225-летия А.С. Пушкина: ремонт дорожек, омоложение кустарниковых насаждений, уборка больных, усохших или угнетённых, неправильно развивающихся деревьев, высадка саженцев — в том числе 8—10-летних дубов на парковой затее «Солнечные часы».

В музее отметили, что эти и другие работы были осуществлены организацией-подрядчиком под руководством Ольги Чужиковой, архитектора с огромным опытом работы с различными историческими объектами, в том числе — работы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В конце 1990-х, когда в Святогорье вели беспрецедентную реставрацию и реконструкцию мемориальных усадеб и укрепление холма, на котором расположены Святогорский монастырь и некрополь Ганнибалов и Пушкиных с могилой поэта, Ольга Чужикова была заместителем директора музея-заповедника по реставрации и развитию. За комплекс работ, осуществлённых тогда в «Михайловском», она с коллегами была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры.

В музее добавили, что Ольга Чужикова также участвовала в работе нынешних научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» и высоко оценила как многие из выступлений, прозвучавших на пленарных заседаниях, так и общий уровень подготовки конференции в целом.

Напомним, что материалы научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами учреждения с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 101 книгу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 264 человека
29.04.2024, 17:550 Названа максимальная и минимальная стоимость пасхального стола 29.04.2024, 17:300 Сотрудники УФСИН и воспитанники клуба «Зубренок» приняли участие в фестивале «Динамо» в Пскове 29.04.2024, 17:050 Правительство увеличит утильсбор на ряд спецтехники с 1 июля 29.04.2024, 16:420 Фотофакт: Прокатчики лошадей обосновались в псковском Сквере искусств
29.04.2024, 16:200 «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке. ВИДЕО 29.04.2024, 16:000 Производство тихих вин в России выросло на 25,8% 29.04.2024, 15:420 Профильные специалисты высоко оценили состояние мемориальных парков в «Михайловском» 29.04.2024, 15:190 Как защитить свои данные от мошенников в соцсетях и мессенджерах, рассказали псковичам
29.04.2024, 15:000 Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» ВИДЕО 29.04.2024, 14:420 Великолукская полиция приглашает на работу психолога 29.04.2024, 14:200 До +25 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 30 апреля 29.04.2024, 14:010 Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Зоя Зелинская
29.04.2024, 13:400 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 29.04.2024, 13:220 В России почти вдвое увеличилось число вакансий для соискателей без опыта и студентов 29.04.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке 29.04.2024, 12:470 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
29.04.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» 29.04.2024, 12:180 «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке 29.04.2024, 12:140 Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных 29.04.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секрете успеха «Славянского тура»
29.04.2024, 11:420 Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове 29.04.2024, 11:200 Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» 29.04.2024, 11:020 Каждый пятый житель СЗФО занижает ожидаемую зарплату, когда ищет работу 29.04.2024, 10:410 Детский гастроэнтеролог рассказала о вреде шашлыка для детей
29.04.2024, 10:200 Отопительный сезон планируют завершить в Великолукском районе с 2 мая 29.04.2024, 10:000 «Беседка»: Секрет успеха «Славянского тура» 29.04.2024, 09:410 Россиянам порекомендовали не пить алкоголь в последние дни выходных 29.04.2024, 09:200 Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
29.04.2024, 09:000 Проклятие Господом смоковницы вспоминают в Великий понедельник православные 28.04.2024, 22:000 Дачникам напомнили о штрафах за сорняки на участке 28.04.2024, 21:400 Подписки на блогеров есть у каждого четвертого псковича — опрос 28.04.2024, 21:390 С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области
28.04.2024, 21:200 Памятные статуэтки «Душа танца-2024» вручили артистам в Пскове 28.04.2024, 21:000 Врач дал советы по выбору напитков к шашлыку 28.04.2024, 20:400 Областной этап соревнований на шахматам «Дебют» состоялся в Опочке 28.04.2024, 20:200 Николай Козловский: Скорая помощь – важнейшая составляющая сферы здравоохранения
28.04.2024, 20:000 В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова продолжается реставрация 28.04.2024, 19:490 Интерактив: Недоступная среда на Алмазной 28.04.2024, 19:400 Ветераны СВО стали победителями в турнире по армрестлингу в Пскове 28.04.2024, 19:200 Чин освящения строительства храма в честь Жен Мироносиц состоялся в Псковском районе
28.04.2024, 19:000 Псковичам советуют проверить наличие задолженностей перед путешествием 28.04.2024, 18:400 Пасхальный семейный фестиваль проведут у храма в центре Пскова 28.04.2024, 18:200 Расходы на защиту работников от вредных производственных факторов в Псковской области выросли на 20,1% 28.04.2024, 18:100 Водитель мотоцикла Suzuki пострадал в результате ДТП в Себеже
28.04.2024, 18:080 Первая в этом году тройня родилась в перинатальном центре Пскова 28.04.2024, 17:500 Гдовский «Дом белого аиста» выпустил на волю свыше 20 птиц 28.04.2024, 17:300 Более 200 человек приняли участие в фестивале к 101-й годовщине «Динамо» в Пскове 28.04.2024, 17:100 Михаил Ведерников поблагодарил работников скорой помощи за спасение жизней
28.04.2024, 16:490 Реставрацию музея-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске хотят начать в 2025 году 28.04.2024, 16:290 Звездное небо в Выбутах заснял псковский астроном-любитель 28.04.2024, 16:090 Сергей Вострецов: Наша цель — развивать культуру охраны труда 28.04.2024, 15:480 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 29 апреля
28.04.2024, 15:280 Порядок действий при утере смартфона расписал эксперт  28.04.2024, 15:091 Почти 20 преступников задержали в Псковской области за два дня «Розыска» 28.04.2024, 14:480 Пиратский квест, призы и ростовые куклы: псковский аквапарк отметит восьмилетие 28.04.2024, 14:290 Водитель Toyota учинил ДТП с пострадавшим в Стругокрасненском округе и скрылся
28.04.2024, 14:090 Власти Курганской области запретили продавать алкоголь на майские праздники 28.04.2024, 13:480 Пожарные ликвидируют возгорание дома на улице Старотекстильной в Пскове 28.04.2024, 13:280 Девять вариантов машины Голдберга собрали в псковском «Кванториуме»  28.04.2024, 13:070 Нутрициолог назвала способ «пережить» праздничные застолья
28.04.2024, 12:470 Мошенники выманили у псковичей около 200 тысяч рублей 28.04.2024, 12:280 День работника скорой медицинской помощи празднуют 28 апреля 28.04.2024, 12:080 Месячник чистоты: как убирались в Псковской области 28.04.2024, 11:480 Состояние каменных крестов в Гдове проверили археологи
28.04.2024, 11:280 Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем 28.04.2024, 11:080 Несколько домов в центре Пскова остались без электричества из-за аварии на сетях 28.04.2024, 11:060 Всенощное бдение в Троицком соборе Пскова возглавил митрополит Арсений 28.04.2024, 10:461 Мечтавшего стать псковским губернатором Сергея Троицкого задержали в российском клубе
28.04.2024, 10:371 Останки 25 воинов Красной армии нашли поисковики в Пустошкинском районе 28.04.2024, 10:170 В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника спецоперации 28.04.2024, 09:580 В майские праздники обостряется обстановка на дорогах — псковская Госавтоинспекция 28.04.2024, 09:520 Стали известны подробности столкновения большегруза и Mitsubishi под Псковом
28.04.2024, 09:390 Жителя Пскова задержали за попытку украсть три бутылки вина 28.04.2024, 09:190 Свыше 100 спортсменов готовятся принять участие в «Ледяном заплыве» в Пскове 28.04.2024, 09:000 Вербное воскресенье отмечают православные христиане 28 апреля 27.04.2024, 22:000 Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели в псковском УФСИН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru