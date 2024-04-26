Общество

Профильные специалисты высоко оценили состояние мемориальных парков в «Михайловском»

Двумя выездными заседаниями — в мемориальные усадьбы «Тригорское» и «Михайловское» — завершили работу научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Участники научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» около «Солнечных часов» в Тригорском. Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участники чтений — сотрудники музеев, работающие с историческими садами и парками, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, паркоустроители и другие профильные специалисты из обеих столиц, а также из Московской, Ленинградской, Псковской, Рязанской областей, всего порядка сорока человек — высоко оценили состояние «зелёных» пространств в составе Пушкинского Заповедника. В Тригорском, в частности, гости осмотрели площадки, где осенью прошлого года были осуществлены основные ремонтно-реконструкционные работы в рамках программы подготовки к празднованию 225-летия А.С. Пушкина: ремонт дорожек, омоложение кустарниковых насаждений, уборка больных, усохших или угнетённых, неправильно развивающихся деревьев, высадка саженцев — в том числе 8—10-летних дубов на парковой затее «Солнечные часы».

В музее отметили, что эти и другие работы были осуществлены организацией-подрядчиком под руководством Ольги Чужиковой, архитектора с огромным опытом работы с различными историческими объектами, в том числе — работы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В конце 1990-х, когда в Святогорье вели беспрецедентную реставрацию и реконструкцию мемориальных усадеб и укрепление холма, на котором расположены Святогорский монастырь и некрополь Ганнибалов и Пушкиных с могилой поэта, Ольга Чужикова была заместителем директора музея-заповедника по реставрации и развитию. За комплекс работ, осуществлённых тогда в «Михайловском», она с коллегами была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры.

В музее добавили, что Ольга Чужикова также участвовала в работе нынешних научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» и высоко оценила как многие из выступлений, прозвучавших на пленарных заседаниях, так и общий уровень подготовки конференции в целом.

Напомним, что материалы научно-практических чтений «Реставрационные работы в мемориальных парках» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами учреждения с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 101 книгу.