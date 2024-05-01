Общество

Более 750 жителей Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала 2024 года

Граждане, сформировавшие пенсионные накопления, имеют право на их выплату. С начала 2024 года им воспользовались 764 жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Отметим, что средства пенсионных накоплений можно получить как в виде единовременной или срочной выплаты, так и в виде накопительной пенсии. Единоразово выплата осуществляется в том случае, если размер накопительной пенсии по отношению к общему размеру страховой составляет пять и менее процентов. В первую очередь, на нее могут претендовать мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

На срочную ежемесячную выплату вправе рассчитывать женщины, направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии, а также участники Программы государственного софинансирования пенсий. Срок получения ежемесячной выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия. Обращаться за выплатой пенсионных накоплений нужно в ту организацию, где эти средства формировались: в СФР или в один из негосударственных пенсионных фондов.

«С 2014 года формирование накопительной пенсии приостановлено, взносы работодателей в Социальный фонд полностью направляются на формирование страховой пенсии. Имеющиеся накопления по-прежнему доступны для инвестирования. Получить информацию о сумме средств пенсионных накоплений и инвестиционном доходе гражданин может, заказав выписку со своего пенсионного счета на портале госуслуг. Если средства пенсионных накоплений формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в соответствующий НПФ», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.