Общество

Основание под бордюр готовят в сквере на Сиреневом Бульваре в Пскове

Основание под бордюр готовят на стройплощадке сквера на улице Сиреневый Бульвар в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Пока подводятся итоги голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году, покажу вам стройплощадку сквера на Сиреневом Бульваре. Этот проект тоже был выбран жителями и вошел в нацпроект "Жилье и городская среда". Подрядчик спланировал территорию, произвел выемку грунта и готовит основание под бордюр. Постепенно появляются очертания будущих клумб и зон тихого отдыха», - рассказал Борис Елкин.

Проект также предусматривает обустройство двух площадок для детей разных возрастов.

«Для ребят помладше – игровая зона с качелями и лазалками. Для подростков – спортивная зона с элементами воркаута. Сквер украсят парковые светильники, цветы и кусты сирени», - отметил градоначальник.

Работы идут по графику и должны завершиться до 1 августа.