Общество

Борис Елкин ответил на обращения по поводу возведения асфальтобетонного завода на Запсковье

Обращения по поводу предполагаемого строительства асфальтобетонного завода у здания бывшей заправочной станции на улице Леона Поземского, 143 поступают в адрес главы Пскова Бориса Елкина. В связи с этом градоначальник разъяснил ситуацию в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Чтобы не было домыслов, поясняю. Арендатор строит комплекс зданий бытового обслуживания, что соответствует разрешенному использованию земельного участка. Согласно информации арендатора, на участке временно складируется оборудование, которое не предназначено для установки на площадке и скоро будет вывезено», - объяснил глава города.

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Борис Елкин отметил, что администрация города Пскова взяла ситуацию на особый контроль, и в случае выявления нарушений законодательства примет соответствующие меры.