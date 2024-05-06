Общество

Осужденные в Псковской области помогли благоустроить зооприют

Осужденные к принудительным работам ИЦ-1 города Великие Луки помогли зооприюту и приняли участие в уборке города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По собственной инициативе осужденные к принудительным работам побывали с волонтерским визитом в великолукском Центре милосердия для бездомных животных, а также присоединились к сезонной уборке города Великие Луки.

В зооприюте отбывающие наказание оказали помощь в обустройстве территории. Вооружившись рабочим инструментом, они за несколько часов построили новый вольер для четвероногих обитателей, настелили полы рядом с будками, таким образом создав условия для комфортного содержания животных. Для гостей это уже не первый визит в организацию. При поддержке руководства учреждения начало благотворительной миссии было положено в прошлом году.

«Больше полугода мы активно сотрудничаем с центром. За это время силами осужденных выполнен большой фронт работ: от уборки мусора до квалифицированной помощи: сварки металлоконструкций и электромонтажа. Прекращать волонтерскую деятельность не планируем, так как это обеспечивает полезную занятость отбывающих наказание», - отметил заместитель начальника ИЦ-1 Артем Облуков.

Также в рамках весеннего месячника по благоустройству городского пространства осужденные к принудительным работам при взаимодействии с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» города Великие Луки привели в порядок улицу Дворицкую: очистили от песка и грязи обочины центральной дороги, подмели тротуары.