Общество

Сорвавшая поставку топлива для «Псковавтодора» компания не смогла обжаловать попадание в РНП

ООО «Группа компаний ЯНК» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Псковской области поддержал решение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Напомним, ООО «Группа компаний ЯНК» сорвало исполнение контракта по поставке дизельного топлива для «Псковавтодора». Цена контракта – 11 946 960 рублей.

В УФАС отметили, что ни в ходе рассмотрения обращения по существу комиссией УФАС России по Псковской области, ни в ходе рассмотрения дела судом доказательств надлежащего исполнения условий контракта и доказательств исправления допущенных нарушений ООО «ГК ЯНК» не представило. Контракт не исполнен в полном объеме, ни одна из направленных учреждением заявок поставщиком не была исполнена (всего четыре заявки).

Теперь компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.