Общество

В псковском архиве рассказали о судьбе имения Корытово

Расположенное вблизи Пскова имение Корытово сохранилось только на фотографиях. Как сложилась судьба величавого дома на берегу реки, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Корытово – сегодня так именуют один из микрорайонов Пскова. А когда-то имение с таким названием гремело на всю губернию – парк имения был открыт для воскресных гуляний, к его причалу подходил пароход, гостей принимали в специально выстроенном для них ресторане. Поговорим сегодня о владельцах имения - Ланских, Горожанских, Калашниковых. Узнаем, как сложилась судьба величавого дома на берегу реки, вызывавшего столько восторженных откликов у современников», - анонсировали новое видео в архиве.

Напомним, Корытово — пригородный микрорайон в черте города Пскова, на юго-востоке Завеличья близ побережья реки Великой. Корытовский лесопарк раскинулся на площади 117 гектаров. 14 октября 1929 года президиум Псковского городского Совета постановил «включить в городскую черту и передать в распоряжение горсовета Корытовскую Лесную дачу».