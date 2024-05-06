Более 200 детей из Белгорода узнали о безопасности на дорогах от псковских полицейских

Тематическую площадку организовали для детей, прибывших из приграничных районов Белгородской области по приглашению губернатора Псковской области, сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из МО МВД России «Печорский» на базе паломнического центра «Дом паломника» города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области
Участниками площадки стали более 200 детей. Главная цель - профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, популяризация изучения и соблюдения ПДД, а также основы безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности, таких как самокаты, велосипеды и скейтборды. Также инспекторы призвали ребят в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении различных трюков.
«Наибольший интерес у юных участников встречи вызвало знакомство с оснащением автомашины дорожно-патрульной службы. Гостям рассказали о профессии инспектора ДПС», - поделились в пресс-службе.
Полицейские убеждены, что такие интерактивные занятия способствуют профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, помогают обеспечивать безопасность учащихся в дни школьных каникул и во время учебного года.
«Эта встреча, судя по отзывам, оставила детей под большим впечатлением. Со своей стороны Госавтоинспекция желает гостям безопасного отдыха и крепкого здоровья!» - рассказали в ведомстве.