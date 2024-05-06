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Общество

Более 200 детей из Белгорода узнали о безопасности на дорогах от псковских полицейских

07.05.2024 20:20|ПсковКомментариев: 1

Тематическую площадку организовали для детей, прибывших из приграничных районов Белгородской области по приглашению губернатора Псковской области, сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из МО МВД России «Печорский» на базе паломнического центра «Дом паломника» города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области

Участниками площадки стали более 200 детей. Главная цель - профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, популяризация изучения и соблюдения ПДД, а также основы безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности, таких как самокаты, велосипеды и скейтборды. Также инспекторы призвали ребят в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении различных трюков.

«Наибольший интерес у юных участников встречи вызвало знакомство с оснащением автомашины дорожно-патрульной службы. Гостям рассказали о профессии инспектора ДПС», - поделились в пресс-службе.

Полицейские убеждены, что такие интерактивные занятия способствуют профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, помогают обеспечивать безопасность учащихся в дни школьных каникул и во время учебного года.

«Эта встреча, судя по отзывам, оставила детей под большим впечатлением. Со своей стороны Госавтоинспекция желает гостям безопасного отдыха и крепкого здоровья!» - рассказали в ведомстве. 

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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