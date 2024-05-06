Общество

Расписание пригородных поездов из Пскова и Дно изменят 8 и 13 мая

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменят в Псковской области 8 и 13 мая в связи с необходимостью предоставления окон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

8 мая - поезд №6658: Псков отправление 17:40, Березки 17:48-17:49, Кеб 18:05:5-18:06:5, Карамышево 18:25:5-18:47, Вешки 19:05:5-19:07:5, Подсевы 19:23-19:24, Лунево 19:32:5-19:33:5, Порхов 19:56-19:57:5, Роща 20:18:5-20:53:5, ПОСТ 557 км 21:14:5, Дно прибытие в 21:17:5.

13 мая поезд №6657: Дно отправление 11:47:5, ПОСТ 557 км 11:50:5, Роща 12:13-12:19:5, Порхов 12:38:5-12:40:5, Лунево 13:04:5-13.06:5, Подсевы 13:15-13:18, Вешки 13:33-13:39:5, Карамышево 13:57:5-13:59:5, Кеб 14:18-14:20, Березки 14:36-14:37, Псков прибытие в 14:43.