Общество

Новые «Барсики» могут появиться в Пскове

Новые «Барсики» могут появиться в Пскове. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Я думаю, что мы будем продолжать тему "Барсиков", потому что уже есть заявки от людей разных профессий, которые хотят видеть "Барсиков" в той или иной стилистике. Будут сюрпризы», – сказала Ирина Иванова.

Напомним, в Пскове проходит квест по барсикам, который стартовал 1 мая. Квест разработан в двух версиях: для взрослых и детей.