Общество

О героизме россиян рассказали псковским студентам

О своем пути при выборе профессии первокурсникам Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса рассказал заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову майор запаса Сергей Карпухин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Речь шла о службе в Вооруженных силах, об участии в боевых действиях в Афганистане, а также о контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии, о героических подвигах сослуживцев.

Вместе с ветераном юноши и девушки обсудили тему патриотизма. Говорилось о том, что патриотизм — это не просто чувство любви и уважения к своей стране, стремление жить и работать на благо своего народа, приносить пользу государству, но и готовность к самопожертвованию.

Сергей Карпухин привел яркие примеры героизма наших соотечественников в период Великой Отечественной войны, подвиги которых бессмертны. Он подчеркнул, что в неимоверно трудных условиях, сопряженных, порой, со смертельной опасностью, наши солдаты и офицеры всегда сохраняли верность воинской присяге, служебному и человеческому долгу.

В своем выступлении ветеран акцентировал внимание ребят на том, что в период его службы у них в роте были представители разных наций и народностей. Но все они жили одной большой, дружной семьей и были готовы всегда помочь друг другу. При этом нельзя забывать, что у каждого народа есть свои сложившиеся традиции и самобытная культура. И поэтому нужно с уважением и пониманием относиться ко всем людям, независимо от их расовой принадлежности и вероисповедания.

Ветеран пожелал собравшимся представителям молодежи свято чтить память о героях Отечества, знать историю своего государства, быть достойными гражданами и патриотами своей Родины, постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, вдумчиво относиться к той или иной информации, появляющейся на необъятных просторах Интернета, стремиться стать настоящими профессионалами своего дела и никогда не останавливаться на достигнутом.

А начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова напомнила подросткам правила поведения на улице и в общественных местах, разъяснила правовые последствия правонарушений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними, и обсудила с ними примеры возможных противоправных проявлений.

Ирина Петухова призвала юных псковичей бережно относиться ко всем памятным местам, связанным с воинской славой нашего города, быть законопослушными гражданами и приверженцами здорового образа жизни.

«Юные псковичи тепло поблагодарили Общественный совет и сотрудников УМВД России по городу Пскову за очень интересное и познавательное общение», - добавили в ведомстве.