Общество

«Западный склеп» исследовали псковские археологи

Весной 2021 года при проведении архитектурно-археологических работ у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы (Псков, руководитель раскопа – А. Б. Романовский) был исследован объект, получивший название «Западный склеп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской археологии.

Фото здесь и далее: Псковская археология

Склеп располагался с внешней стороны храма, справа от входа в его притвор (фото 3-4). Склеп был поставлен в последней четверти XVIII века на слой ранее существовавшего здесь прицерковного кладбища. Это отдельная небольшая постройка, сложенная из известняка (размерами - 2х1,6 м, высотой внутри до 1,5 м; фото 5). В склепе покоились останки 8 человек.

Известно, что вплоть до второй половины XIX века в нише стены притвора церкви Косьмы и Дамиана располагалась резная керамида. В ней сообщалось об упокоении под ней основателя рода Гремяцких Семена Гремяцкого и его снохи Анне Фадеевой. Исходя из текста, было сделано предположение о принадлежности склепа к роду посадских людей Гремяцких. Представители рода занимались делопроизводством монастыря, отличились при восстановлении стен Окольного города накануне Северной войны. По письменным источникам история рода прослеживается со второй четверти XVII века по первую половину XVIII века.

В 2023-2024 годах на основе половозрастных определений останков из склепа (Д. В. Пежемский) и исследований письменных источников о представителях рода Гремяцких Б. А. Постниковым ( семейное древо Гремяцких, созданное на основе материалов Б. А. Постникова) стало возможно сопоставить данные истории, археологии и палеоантропологии и вернуться к идентификации погребений в склепе церкви Косьмы и Дамиана.

Погребения в «Западном склепе» сделаны в несколько ярусов. В нижнем ярусе находятся 4 погребения. Самым первым из них является женское погребение у дальней стены (возраст смерти 25-35 лет). В ходе палеоантропологической экспертизы среди костей женщины найдены кости младенца, умершего в возрасте до 6-ти месяцев. Останки женщины можно уверенно отождествлять с упоминаемой на керамиде Анной Фадеевой, умершей в 1697 году. Видимо, и Анна, и ее ребенок умерли вскоре после родов, а склеп, скорее всего, был создан ее мужем, вторым сыном основателя рода Гремяцких, Филипом в связи с кончиной жены.

Нательный крест Анны Фадеевой

Центральное место в нижнем ярусе занимает погребение мужчины старше 55 лет. Скорее всего, погребение принадлежит мужу Анны – Филипу. Если предположение верно, то после смерти Анны он прожил еще 13 лет.

Нательный крест из погребения

Третьим погребением в нижнем ярусе было погребение ребенка 3-4 лет. Пол в таком возрасте по морфологическим признакам неопределим. В генеалогическом древе Гремяцких нет члена семьи подходящего возраста.

Над погребениями нижнего яруса захоронены погребения следующего яруса. На полевом этапе они были определены как останки 2-х человек. Более раннее погребение у дальней стенки склепа принадлежало мужчине 45-55 лет, его можно связать со старшим сыном основателя рода Гремяцких - Марком.

Со вторым погребением 2-го яруса сложилась самая сложная ситуация с точки зрения его атрибуции и идентификации. На полевом этапе работ погребение было определено как останки одного человека. Плохая сохранность костей верхней части скелета в совокупности с плохой сохранностью нижней создавали впечатление единого захоронения. В ходе палеоантропологической экспертизы кости были разделены на два погребения. Первое принадлежало женщине, умершей в возрасте более 55-ти лет (Д. В. Пежемский находит признаки для определения биологического возраста погребенной к 75 годам). Второе - мужчине 20/22-25 лет.

Под возраст молодого мужчины подходит младший сын Филипа - Семен Гремяцкой, умерший в 1715 г. Сохранилось его завещание, приводимое в статье Б.А. Постникова: «а тело мое грешное приказываю погребсти у ц(е)ркви Казмы и Дом(ь)яна в Гремячем м(о)н(а)стыре…». Возможно, такая последняя воля была связана с тем, что у храма были захоронены его дед, затем мать Анна и отец Филип.

Женское погребение 2-го яруса можно осторожно связать с женой основателя рода Гремяцких – Федотьей. Ее возраст на момент совершения предыдущего погребения превышал 70 лет. Кроме того есть физиогномическое сходство между ней и мужским погребением из нижнего яруса, принадлежащим ее сыну Филипу.

Верхний ярус «Западного склепа» состоит из 3-х погребений. Наиболее раннее, у дальней стены, принадлежит мужчине старше 55-ти лет. Под этот возраст подходит только один представитель рода – внук основателя рода, Иван Марков. Д. В. Пежемский отмечает физиогномическое сходство, возможное для схемы «отец – сын», между этим погребенным и погребением из 2-го яруса, предположительно идентифицированным как старший сын основателя рода – Марк.

Оставшиеся 2 погребения верхнего яруса - мужчин старше 55-ти лет - резко отличаются от предыдущих погребений по количеству и характеру находок (для нижних погребений характерен минимальный набор сопутствующих находок, в основном нательные кресты). На одном из последних погребений в склепе найден фрагмент ткани, расшитый металлизированной нитью, который можно атрибутировать как параман – принадлежность облачения монаха малой схимы, четырехугольный наспинный плат с подшитыми к углам шнурами.

На втором, финальном в склепе, погребении обнаружены 5 однотипных пуговиц, фрагмент нашивного креста из металлизированных нитей и металлизированная тесьма. Этот комплекс находок можно атрибутировать как детали епитрахили, у которой не сохранилась оголовная часть.

Таким образом, последние погребения в склепе, очевидно, не относятся к роду Гремяцких, а являются захоронениями представителей Гремяцкого мужского монастыря на финальном этапе его существования.

Остается открытым вопрос о месте погребения основателя рода Гремяцких - Семене Гаврилове, упомянутом на керамиде в притворе церкви. Скорее всего, место его упокоения – у монастырской паперти. Упоминание его на керамиде можно считать данью памяти.

Весна 2021 года, рабочие моменты исследования археологами «Западного склепа» у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы.

Источник: https://telegra.ph/Zapadnyj-sklep-u-cerkvi-Kosmy-i-Damiana-s-Gremyachej-gory-Pskov-05-07