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Звезда сериала «Звездный путь» и франшизы «Люди Икс» Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет

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Актер Патрик Стюарт, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» и франшизе «Люди Икс», умер в возрасте 86 лет. Об этом 29 октября сообщил таблоид TMZ со ссылкой на сообщение в соцсетях актера.

Фото: Richard Shotwell / ТАСС

Стюарт скончался в среду после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Отмечается, что мужчина ушел из жизни под присмотром своей жены Санни Озелл.

Актер начал свою карьеру на сцене в качестве члена труппы Королевского шекспировского театра в конце 1960-х годов. В 1971 году он дебютировал на Бродвее в спектакле «Сон в летнюю ночь».

В начале 2000-х годов Стюарт исполнил роль профессора Ксавье в фильмах «Люди Икс», где снимался вместе с британским актером театра и кино Иэном Маккелленом. К этой же роли он вернулся в фильме «Мстители: Судный день», выход которого запланирован на декабрь, пишут «Известия».

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