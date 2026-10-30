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Псковичи назвали идеальные месяцы для отпуска

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25% псковичей считают июль лучшим месяцем для отпуска. На втором месте по популярности — август, его выбирают 22% опрошенных, а замыкает тройку лидеров сентябрь (17% голосов). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане. Уточняется, что в 2027 году в эти месяцы размер отпускных будет максимальным. 

9% предпочитают отдыхать в июне, еще 7% респондентов назвали идеальным май. Самым непопулярным месяцем для отпуска стал март, набравший менее одного процента голосов.

Женщины чаще мечтают об отдыхе в июле и мае. Мужчины же чаще отдают предпочтение августу и июню.

Респонденты от 35 до 45 лет чаще выбирают для отпуска июнь и июль, чем те, кто младше, и те, кто старше. А вот граждане 45+ больше любят отдыхать в августе и сентябре.

Зарабатывающие до 100 тысяч рублей чаще для отдыха рассматривают май и июль, а те, кто получает больше, чаще отдают предпочтение сентябрю. Сторонников декабрьского отпуска больше среди горожан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Что касается мотивов выбора, то главным соображением при планировании отпуска для горожан является хорошая погода (24%). Для 21% респондентов решающую роль играют потребности родни — график отпусков второй половины и расписание каникул у детей. 17% руководствуются исключительно личными предпочтениями. На относительно невысокую загруженность на работе и лояльность руководства ориентируется каждый десятый, а наличие накоплений важно для 7% граждан. Остальные чаще учитывают цены и наличие билетов, накопившиеся личные дела (по 3%) или усталость и стремление не допустить выгорания (2%).

Опрос проводили 21—26 октября 2026 года. 

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