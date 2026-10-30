Более 100 островских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили помощь Российского детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда подводит итоги реализации социального проекта «Остров безграничных возможностей», направленного на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Островском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, за время работы команды проекта помощь получили 103 семьи.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

При поддержке благотворителей, партнёров и волонтёров команда фонда не просто оказала материальную поддержку семьям, но и создала устойчивое сообщество взаимопомощи родителей и детей в муниципалитете.

Одним из ключевых итогов проекта стала материальная поддержка: организован постоянно действующий Пункт выдачи благотворительной помощи в городе Остров. За время проекта семьям было передано более 1,3 тонны вещей, например, сезонная одежда, обувь, игрушки, а также продуктовые, гигиенические и канцелярские наборы. Пункт выдачи продолжает работу и по завершению проекта. За поддержкой могут обращаться малообеспеченные семьи с детьми и семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью.

Также в рамках проекта была оказана психологическая помощь родителям: проведено пять групповых встреч с практикующим психологом. Родители освоили техники самоподдержки, научились выстраивать личные границы и находить ресурс в обычных буднях для заботы о детях.

Социализация и развитие детей также, по мнению организатором проекта, стали одними из важнейших итогов мероприятия. Для детей с ОВЗ проведено 15 творческих мастер-классов, где они рисовали, лепили, мастерили открытки и чувствовали себя настоящими творцами. Важным этапом интеграции стало участие воспитанников в качестве артистов на городских праздничных мероприятиях, что позволило им почувствовать себя частью культурной жизни района.

Также был организован досуг для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Было проведено семь выездных мероприятий, включая поездки в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, экопарк «Зооград» и посещение новогодней ёлки и праздника в честь Дня защиты детей в областном центре. Команда проекта организовала поездки туда, где семьи могли просто побыть счастливыми детьми и родителями.

«За время реализации проекта дети не только получали необходимую помощь, но и активно участвовали в творческих и спортивных мероприятиях, знакомились со сверстниками, а родители находили поддержку друг в друге. Всё это помогло сделать жизнь семей с детьми с инвалидностью ярче и счастливее» — отметила руководитель проекта Наталья Громова.

Как отметили в фонде, проект завершен, но история «Острова безграничных возможностей» только начинается в сердцах тех, кто нашел здесь друзей и опору. Команда Фонда верит, что каждый ребенок, независимо от диагноза, заслуживает яркого и счастливого детства, и благодарит всех, кто помог подарить его семьям Островского района.

Проект реализован при поддержке Правительства Псковской области.