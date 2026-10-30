«Зеркала»: Судебные хроники под лупой

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» свежий выпуск программы «Зеркала».

Судебные процессы над чиновниками, коррупционные скандалы и резонансные приговоры всегда оказываются в эпицентре общественного внимания. Но как именно формируется наше восприятие этих событий? В новом выпуске программы «Зеркала» ведущие Ксени Журавкова и Константин Калиниченко разберут, как громкие дела отражаются в зеркале СМИ и социальных сетей.

Какие судебные процессы вызывают самый мощный отклик у аудитории?

Как современные СМИ отрабатывают судебную повестку?

Где проходит грань между объективным информированием и хайпом, и как журналистская критика влияет на общественное мнение?

Начало программы – в 12.03. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.