 
Общество

«Зеркала»: Судебные хроники под лупой

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» свежий выпуск программы «Зеркала».

Судебные процессы над чиновниками, коррупционные скандалы и резонансные приговоры всегда оказываются в эпицентре общественного внимания. Но как именно формируется наше восприятие этих событий? В новом выпуске программы «Зеркала» ведущие Ксени Журавкова и Константин Калиниченко разберут, как громкие дела отражаются в зеркале СМИ и социальных сетей.

  • Какие судебные процессы вызывают самый мощный отклик у аудитории?
  • Как современные СМИ отрабатывают судебную повестку?
  • Где проходит грань между объективным информированием и хайпом, и как журналистская критика влияет на общественное мнение?

Начало программы – в 12.03. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK. 

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