Общество

Воинское захоронение в Тямшанской волости благоустроили сотрудники завода «Титан-Полимер»

Сотрудники завода «Титан-Полимер» откликнулись на обращение главы Тямшанской волости Александра Юхно и навели порядок на могиле Неизвестного солдата в районе деревни Мурзино Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на заводе.

Фото здесь и далее: завод «Титан-Полимер»

Администрация волости предоставила необходимый инвентарь. Территория вокруг захоронения расчищена от сухой травы и веток, проведены работы по покраске металлических конструкций ограждения и памятного знака.

В свое время памятник неизвестному воину установили сельчане колхоза «Возрождение». Заводчане почтили минутой молчания память павшего красноармейца, работы по благоустройству захоронения решено сделать постоянными.