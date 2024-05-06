Общество

Цветы к Могиле Неизвестного солдата возложили в Пскове. ФОТО

Торжественный ритуал «Негасимый огонь памяти» прошел на Могиле Неизвестного солдата в Пскове сегодня, 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие городские власти, представители общественных организаций, ветераны, юнармейцы и жители города.

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, мемориал Славы «Могила Неизвестного Солдата» открыт в Пскове в 1974 году к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся останки неизвестного военнослужащего, которые подняли из захоронения на берегу реки Великой в Псковском районе. Этот неизвестный солдат был одним из тех бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах. Над могилой солдата был зажжен Вечный огонь, доставленный из Ленинграда.