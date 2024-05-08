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Проект «Право на историческую память» стартует в Псковской области

10.05.2024 15:45|ПсковКомментариев: 0

Проект «Право на историческую память» стартует в Псковской области. В рамках проекта на основе полученной из государственных архивов информации в регионе займутся увековечиванием памяти всех воинов 141-й стрелковой дивизии Красной армии, уроженцев Псковской области. Завершить проект планируют к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в области Дмитрий Шахов.  

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым 

В 79-ую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил венок и почтил память воинов Красной армии в одном из сельских муниципальных образований. Воинский мемориал «Они сражались и погибли за Родину» установлен жителям пяти близлежащих деревень, которые ушли на фронт, защищали страну от немецко-фашистских захватчиков с 22 июня 1941 года и не вернулись с этой войны.

Несмотря на ненастную и холодную погоду, люди помнят героев Отечества и приходят к обелискам, памятникам и мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне, отметил Дмитрий Шахов. 

Возлагая венок у подножия памятника участникам Великой Отечественной войны, Дмитрий Шахов рассказал, что для него День Победы не только общенародный и государственный праздник, но и семейный праздник, поскольку его дедушки и бабушки принимали самое непосредственное участие в Великой Отечественной войне, кто-то воевал на фронте, а кто-то работал в тылу на оборонных предприятиях.

«Мне со школы всегда была интересна история Великой Отечественной войны, особенно её начальный период, так как о нём очень мало писали в советское время. Этот интерес сохранился до сих пор, но уже наполнился более глубоким содержанием – изучением первоисточников военного периода времени, доступ к которым в наше время стал проще. Интересна сегодня и достоверная статистика военного периода времени», - поделился Дмитрий Шахов.

Например, в деревне Аксёново, состоящей из 28 домов, ушли в Красную армию 22 жителя. Не вернулось с полей сражений Великой Отечественной войны 19 человек, из них 14 до сих пор считаются пропавшими без вести. В 2021 году при подготовке к изданию книги «Два дня Подвысокинской были» удалось по архивным документам восстановить судьбу одного из них.

Изучая военные биографии воинов 141-й стрелковой дивизии Красной армии, уроженцев Псковской области, при подготовке к изданию книги «Два дня Подвысокинской были» удалось установить судьбы 12 из 26 солдат и офицеров, у 4 разыскать их родственников, что по истечении 80 лет после начала войны было довольно непросто, отметил псковский уполномоченный по правам человека.

«В этом году мы начинаем проект "Право на историческую память". Кстати, право на историческую память является одним из тех прав, которые входят в систему международных прав человека и гражданина и подлежат защите международными правозащитными организациями. В рамках этого проекта на основе полученных из государственных архивов, в том числе Министерства обороны России, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России, мы займемся вместе с главами муниципальных образований увековечиванием памяти всех воинов 141 стрелковой дивизии РККА, уроженцев Псковской области. Это важно, так как сейчас получена дополнительная информация, которая частично восстановила судьбы защитников Родины в период Великой Отечественной войны, но о них нет никакой информации по месту их рождения! Проект планируем завершить к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», - сказал Дмитрий Шахов. 

Теги: #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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