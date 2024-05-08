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Сотрудники идрицкой колонии стали участниками экспедиции «Вахта памяти»

Торжественное захоронение останков бойцов, которых обнаружили и подняли в ходе поисковой экспедиции «Вахта памяти–2024», состоялось на воинском мемориале, расположенном в деревне Алушково Пустошкинского района. В ходе поисковых работ было обнаружено и эксгумировано около 100 останков советских воинов. Среди более 300 участников мероприятия из разных уголков России были представители исправительной колонии №-3 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В составе поискового отряда «Идрицкий» под руководством ветерана уголовно-исполнительной системы Владимира Еремеева сотрудники колонии внесли свой вклад в восстановление исторической памяти.

«Без прошлого нет будущего. Мы обязаны бережно хранить память о событиях 1941-1945 годов, передавая ее молодому поколению: чтобы знали, чтобы помнили. С таким настроем вот уже много лет работает наш отряд, и несмотря на то, что время все глубже уносит достоверные сведения, мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось, - отметили поисковики из ИК-3.

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«Этот год для ряда представителей отряда «Идрицкий» богат на достижения. 20-летие деятельности в статусе руководителя отметил ветеран УИС Владимир Еремеев. Организовывать, координировать, взаимодействовать, принимать решения – это все он. Большую часть времени Владимир Михайлович проводит "в полях" вместе с единомышленниками, в числе которых как действующие сотрудники исправительной колони, так и члены семьи: сын, невестка, внучки. Ему удалось создать сильную поисковую команду», - рассказали в УФСИН.

Заслуженными наградами отмечен представитель отряда, старший инструктор группы боевой и специальной подготовки ИК-3 Алексей Алексеев. В рамках экспедиции «Вахта памяти-2024» ему вручили медаль «За отличие в поисковом движении» 3 степени, грамоту и нагрудный знак регионального отделения военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры».