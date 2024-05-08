Послание Путина станет основой работы правительства в ближайшие шесть лет

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию станет основой работы правительства в последующие шесть лет, заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании 10 мая, где его кандидатуру утвердили на должность председателя правительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра. Решение о его утверждении было принято на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина - выполнение поручений президента, озвученных в послании, и достижение национальных целей развития, которые глава государства определил в указе 7 мая.
Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.
Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что послание президента станет основой работы правительства в последующие шесть лет. Реализовывать его кабмин будет вместе с депутатами Госдумы, Совфедом, Банком России, руководителями регионов, общественными организациями.
Он также рассказал, что по ряду направлений работа правительства будет усилена. Они отражены в народной программе «Единой России», и многие партия реализует вместе с профильными министерствами.
В частности, продолжится обновление и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, строительство школ там, где проблема нехватки школьных мест стоит особенно остро. Реализацией этих программ «Единая Россия» занимается вместе с Минпросвещения.
Увеличится финансирование на инфраструктурные кредиты регионам. Механизм действует с 2021 года по инициативе «Единой России». Планируется ежегодно увеличивать финансирование на эти цели не менее чем на 250 миллиардов рублей. Это позволит создавать новые рабочие места и совершенствовать социальную инфраструктуру.
Планируется сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. В ближайшие шесть лет - полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Продолжится работа по развитию социальной сферы и социального казначейства.
Также Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Разработать ее предложила «Единая Россия».
Будет идти работа над новыми нацпроектами, разработать которые президент поручил в послании. Партия уже направила свои предложения в каждый из них.
«Единая Россия» окажет будущему составу правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней», - сказал Андрей Турчак.
Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра повторно выдвинул президент. Госдума впервые утверждает главу кабмина и его состав. Это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены правительства назначались указами президента.