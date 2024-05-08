Общество

Фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина

Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На пост премьер-министра повторно его выдвинул президент. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Перед пленарным заседанием парламента провели собрание фракции с участием Михаила Владимировича (Мишустина - ред.). У партии и правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило нам эффективно работать над Народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей», - отметил Андрей Турчак.

Сегодня ключевой приоритет совместной работы - выполнение поручений президента, озвученных в послании, и достижение национальных целей развития, которые глава государства определил в указе 7 мая, продолжил сенатор.

«Единая Россия» окажет будущему составу правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней.