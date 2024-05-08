Общество

Продолжается реставрация Тарарыгиной башни в Печорах

Реставраторы проводят вычинку каменной и кирпичной кладки в Тарарыгиной башне – памятнике архитектуры XVI века ансамбля Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В дальнейшем планируется укрепление стен и фундаментов инъекционными растворами. Подготовка к этим работам завершена. Инъекционные пакеры установлены в кладку стен.

Завершены работы по устройству деревянных перекрытий между ярусами.

Башня Тарарыгина (или Наугольная) первоначально была круглой. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму.

В нижнем ярусе стены башни сохранились бойницы щелевидной формы, отличающиеся от квадратных амбразур верхних ярусов, в XVII веке облицованных кирпичом.

Предположительно, щелевидные бойницы - это сохранившиеся детали первичной башни, разрушенной во время сражения. Остатки земляных бастионов и вала перед крепостью, возведенные в 1701 году по указу Петра I, сохранились и сегодня.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».