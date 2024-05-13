Общество

«Муви-23» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Муви-23» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону, с соответствующим заявлением в ведомство обратилось муниципальное казенное учреждение города Пскова «Стройтехнадзор».

Заключив контракт, подрядчик принял на себя обязательство по выполнению капитального ремонта фасада здания. Подрядчик должен был начать работы в соответствии с графиком 1 марта 2024 года. Однако на 6 апреля 2024 работы начаты не были.

В связи с неисполнением ООО «Муви-23» принятых на себя обязательств и фактическим отсутствием на объекте заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ходе рассмотрения обращения специалисты Псковского УФАС России в полной мере установили недобросовестность подрядчика. Комиссия антимонопольного органа включила сведения в отношении ООО «Муви-23» в РНП сроком на 2 года.