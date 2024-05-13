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«Крылья» полярного сияния сфотографировали над храмом в Дедовичском районе

«Крылья» полярного сияния над храмом Архангела Михаила в деревне Вышегород Дедовичского района в мае снял юный фотограф из Санкт-Петербурга Владимир Коровяковский. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Владимир Коровяковский / «ВКонтакте»

Напомним, на майских выходных в Псковской области наблюдали полярное сияние.

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Храм Архангела Михаила в Вышгороде построен на одной из самых высоких точек Псковской области – почти 300 метров над уровнем моря, сообщается на сайте Псковской епархии. Уникальность и ценность храма в том, что за 137 лет своего существования он полностью сохранился: храмовое здание ни разу не перестраивалось, только ремонтировалось в 1915 и 1983 годах. Даже деревянные двери и плиточные полы церкви дошли до наших времён в первозданном виде.

В храме есть летний и зимний приделы. Первый освящён в честь Архистратига Михаила, а второй — Рождества Святого Иоанна Предтечи.