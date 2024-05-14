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Общество

«Европа Плюс» разыграет тур в Венгрию на шоу Coldplay

14.05.2024 11:54|ПсковКомментариев: 0

«Европа Плюс» с 13 по 17 мая разыграет путешествие на концерт легендарной рок-группы Coldplay, который состоится в Будапеште. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Победитель эфирного розыгрыша и его «+1» смогут оторваться на шоу культовой британской четвёрки под главные хиты бэнда в рамках мирового Live Tour.

Возможность побывать в самом сердце Венгрии и увидеть космическое выступление Coldplay есть у каждого. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно заполнить анкету на сайте радиостанции. Ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» выберут участников и позвонят им в прямом эфире. Счастливчика, который выиграет поездку на двоих, Вэл и Вики назовут в финальный день игры.

Весь год «Европа Плюс» дарит слушателям туры на концерты топовых хитмейкеров, которые вновь и вновь покоряют мировые чарты, а их имена знают миллионы меломанов по всему земному шару/ Победителей розыгрыша ждут масштабные шоу в мировых туристических столицах — Стокгольме, Мюнхене, Вене и многих других городах. Для слушателей «Европы Плюс» в рамках Live Tour 2024 выступят самые популярные артисты планеты: Тейлор Свифт, P!nk, Адель, Мартин Гаррикс и многие–многие другие/ Всё включено: перелёт, проживание и билеты на шоу.

Слушатели «Европы Плюс», принявшие участие и победившие в Live Tour, уже успели побывать на фестивале Untold в Дубае, концерте Thirty Seconds To Mars в Бразилии, а скоро новые победители отправятся на шоу Måneskin в Австрии и Dua Lipa в Испании.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на 102.1 FM.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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