Общество

Псковичи рассказали об основных источниках стресса на работе – опрос

Псковичи назвали основные источники стресса на работе: отношение руководства (15% опрошенных), непрофессионализм команды (11%) и высокая нагрузка (9%). Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

По 7% псковичей нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и прочего). У 5% стресс вызывает маленькая зарплата. У 4% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 7% от общего числа опрошенных.

Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.