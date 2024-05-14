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Общество

Более 20 школ Псковской области сотрудничают с московским Музеем Победы

14.05.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Два музея образовательных организаций Псковской области стали партнерами московского Музея Победы - участниками программы «Школьный музей Победы» с декабря 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Среди новых партнеров — Музей Трудовой и Боевой славы Великолукской государственной сельскохозяйственной академии города Великие Луки и Школьный краеведческий музей средней общеобразовательной школы № 9 им. А.С. Пушкина города Пскова. Всего в Псковской области на сегодняшний день 23 участника программы столичного музея. 

«Традиционно два раза в год программа "Школьный музей Победы" пополняется новыми участниками, и мы с большим интересом начинаем совместную работу. Впереди у школьных музеев – организация выставок на площадке Музея Победы в Москве, участие в творческих конкурсах, всероссийских форумах и сменах, где можно обменяться опытом с другими музейщиками», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Музеи образовательных учреждений посвящены военачальникам, героям, подразделениям, отличившимся в ходе Великой Отечественной войны. Также среди новых участников программы – краеведческие музеи, в которых собраны раритеты выдающихся личностей родного региона.

Всего с декабря 2023 года партнерами Музея Победы стали 353 музея образовательных организаций из 37 регионов. С момента запуска программы «Школьный музей Победы» в 2019 году ее участниками являются 2055 школьных музеев из 86 субъектов России, а также из Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны. 

Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@victorymuseum.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы. Подробнее – на сайте.

Теги: #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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