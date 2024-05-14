Общество

Полсотни сосен высадили вокруг братского захоронения в Порховском районе

Второй ряд «Аллеи памяти» в честь защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны, высадили 14 мая в Порховском районе по периметру братского захоронения в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Организатором проведения акции по традиции стали Порховское лесничество совместно с администрацией района.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в акции приняли участие коллективы Противопожарного лесного центра Псковской области, личный состав пожарно-спасательной части №25 и отдела №18 управления Федерального казначейства по Псковской области. Также в мероприятии участвовали секретарь местного отделения «Единой России» Руслан Ахтямов, координатор «Движения первых» в Порховском районе Софья Золотченко, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Порховскому району Сергей Капустин.

В общей сложности было высажено порядка 55 молодых сосен.

Изначально целью эколого-патриотической акции была высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За несколько лет «Сад победы» объединил свыше 5,5 млн участников из 50 стран мира, а в 2023 году было высажено 100-миллионное дерево.

Символизм акции - появление зеленых «памятников» в честь героев - сохранение и восстановление лесного фонда. Сотрудники чрезвычайного ведомства не только защищают лес от огня, но и восстанавливают «зеленые легкие» нашей планеты, отметили в МЧС.