Общество

Порядка 700 человек посетили «Бал Победы» в Пскове

Порядка 700 человек посетили молодежный «Бал Победы» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского Молодежного центра.

Фото здесь и далее: Псковский молодежный центр

45 пар под живую музыку военного духового оркестра псковского спецназа исполняли популярные танцы 40-50-х годов, которые разучивали на протяжении месяца с хореографом Светланой Бурдонос.

В перерывах между танцами можно было послушать выступления чтецов и певцов, сфотографироваться в тематической фотозоне, отправить открытку солдатам, участвующим в специальной военной операции, раскрасить деревянные заготовки, изготовить сухой душ и маскировочные сети, пострелять из пистолета и узнать основы тактической медицины. Также все желающие могли попробовать настоящую полевую кухню с кашей, супом и безалкогольным глинтвейном. Ведущими мероприятия стали Кирилл Радион и Диана Константинова.

Отметим, организатором мероприятия выступил Псковский городской молодёжный центр при поддержке РОО «Псковский молодёжный центр», «Студии исторического и социального танца госпожи Макаровой» и войсковой части 64044.