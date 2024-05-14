Общество

Прием граждан проведут псковские приставы 16 мая

Прием граждан, посвященный вопросам алиментных платежей, проведут псковские приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Прием проведет руководитель УФССП России по Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников.

«Если у вас возникли вопросы по поводу хода конкретного исполнительного производства о взыскании алиментных платежей, вы сможете получить подробную консультацию от руководителя УФССП России по Псковской области», – отметили приставы.

Прием граждан состоится 16 мая с 14.30 до 15.30 в Пскове, улица Текстильная, дом 3

️При осуществлении личного приема гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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