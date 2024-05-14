Общество

Пятый состав Общественной палаты Псковской области провел последнее заседание

Общественная палата Псковской области 15 мая собралась на пленарное заседание, приуроченное к окончанию действия пятого состава палаты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«10 июня истекает срок полномочий пятого состава Общественной палаты Псковской области, и нам с вами надлежит отчитаться перед гражданами Псковской области, партнерами о работе за три года», - открыла заседание председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Она напомнила, что в пятом составе Общественной палаты Псковской области работали 36 наиболее активных жителей региона - представители общественных организаций, молодежных движений, объединений ветеранов, правозащитных, патриотических, экологических, национальных общественных организаций, научного сообщества, культуры, здравоохранения, образования, профсоюзного движения, средств массовой информации, организаций инвалидов и спортивной общественности.

Пятый состав Общественной палаты Псковской области активно взаимодействовал с различными институтами гражданского общества и органами власти, расширял партнерство. За три года заключено более 30 соглашений о взаимодействии.

От имени губернатора Псковской области с окончанием действия пятого состава палаты присутствующих поздравила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«На протяжении трех лет вы стояли на защите прав и свобод жителей Псковской области, внесли значимый вклад в формирование и реализацию государственной и региональной политики. Вы - активные участники законодательной и общественной жизни региона, организации и контроля за проведением выборов регионального и федерального уровней», - обратилась к членам Общественной палаты Псковской области пятого состава Вера Емельянова.

Она поблагодарила их за все созидательные инициативы и проведенные мероприятия и вручила членам Общественной палаты Псковской области пятого состава награды от правительства региона.

Благодарность действующему составу от имени Псковского областного Собрания выразил заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих.

«Общественная палата - структура, призванная наладить эффективный диалог между гражданским обществом и властью. Сегодня палата занимает важное место в системе общественных отношений. Это не формальный и исключительно совещательный орган, а рабочая площадка, на которой обсуждается актуальная повестка», - сказал Игорь Дитрих и подчеркнул, что каждый член Общественной палаты выражает интересы значимой части жителей региона.

Также на торжественном заседании выступил председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов. Он напомнил, что с 2022 года облизбирком активно сотрудничает с Общественной палатой Псковской области, в избирательную систему был введен институт наблюдателей от Общественной палаты.

Напомним, полномочия нового, шестого состава Общественной палаты Псковской области начнутся 10 июня.

Членами Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран 21 человек: